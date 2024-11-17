اليوم السابع
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حرائق وانفجارات في بيروت بعد قصف إسرائيلي استهدف منطقة مار إلياس

الأحد، 17 نوفمبر 2024 09:01 م
حرائق وانفجارات في بيروت بعد قصف إسرائيلي استهدف منطقة مار إلياس قصف- أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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تحاول فرق الإطفاء اللبنانية، السيطرة على حرائق اندلعت بعد قصف إسرائيلي استهدف منطقة مار إلياس، بالعاصمة اللبنانية بيروت.


وسمع أصوات انفجارات من المنطقة المستهدفة، نتيجة انفجار بطاريات وأجهزة إلكترونية، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.


بدوره قال مركز عمليات طوارئ الصحة اللبنانية، إن "العدو الإسرائيلي قصف شارع مار الياس في بيروت أدت إلى استشهاد شخص وإصابة تسعة آخرين بجروح، من بينهم اثنان بحال حرجة".

على الجانب الإسرائيلي، أعلنت وسائل إعلام عبرية، أن المستهدف في الغارات هو قيادي في حزب الله، دون مزيد من التفاصيل.

 







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