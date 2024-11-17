جامعة مصر للمعلوماتية تستعرض إنجازاتها × 3 سنوات أمام مدبولى بمعرض Cairo ICT

هبة السيد - محمد صبحى

أكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن الجامعة حققت خلال السنوات الثلاث الماضية قفزات كبيرة في مجالات التعليم الأكاديمي المتطور والبحث العلمي المرموق، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للجمهورية الجديدة نحو التعليم المستدام، حيث تهدف هذه الرؤية إلى صناعة وإعداد أجيال واعية بمتطلبات الحياة ومواكبة مستجداتها، باعتبارهم الركيزة الرئيسية في بناء اقتصاد معرفي، من خلال مشاركتهم بفاعلية في مسارات الأبحاث وريادة الأعمال وسوق العمل.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة ريم بهجت لإنجازات جامعة مصر للمعلوماتية في 3 سنوات أمام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أثناء افتتاحهما مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2024، المنعقد خلال الفترة من 17 - 20 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وقالت الدكتورة ريم بهجت خلال عرض انجازات الجامعة :" إننا في جامعة مصر للمعلوماتية نؤمن بأهمية التعليم ودوره في تنمية وازدهار البلدان، لذلك نعمل جميعاً ضمن استراتيجية ممنهجة ورؤية استشرافية تعتمد على إمداد رأس المال البشري بالمعرفة والعلوم من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بفضل الدعم اللامحدود لنا من قبل الدكتور عمرو طلعت ويزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث توفر الوزارة كافة متطلبات التعليم المتطور والمرموق، وهو ما جعلنا منارة أكاديمية تمتلك القدرة على تخرج الأجيال المتعلمة والمزودة بالمهارات المطلوبة لسوق العمل الحالي والمستقبلي".

وأوضحت الدكتورة ريم بهجت، أن جامعة مصر للمعلوماتية تعمل باستراتيجية علمية واضحة تسعى من خلالها لتحقيق تنافسية عالمية في مؤشرات التقييم، لذلك فان البرامج الأكاديمية التي نقدمها لطلابنا مواكبة لأعرق الجامعات العالمية، وذلك إنطلاقاً أن التعليم والاستثمار في الإنسان ركائز مهمة في تقدم ونهضة الدول، فضلا عن استدامة التنمية.

وفيما يتعلق بالبحث العلمي، أشارت الدكتورة ريم بهجت، إلى أن الجامعة لديها نخبة من أفضل وألمع أعضاء هيئة التدريس في مصر العالم، مما يعزز مهمتنا نحو ريادة البحوث المتعلقة بالأدوات الحديثة، فضلاً عن تخطيهم لسقف التوقعات من خلال البحوث المشتركة التي يعملون عليها، مما يساهم في صقل المهارات الأكاديمية والعملية لطلابنا، ويعزز مساهمتهم في تطوير القطاعات المختلفة، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين وتوطين صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر من خلال المخرجات المتمثلة في خريجين على أعلى مستوى طبقاً للمواصفات العالمية".

كما استعرضت الدكتورة ريم بهجت الشراكات التي عقدتها جامعة مصر للمعلوماتية منذ نشأتها مع جامعات مرموقة ذات تصنيف عالمي متقدم، لتمنح الطلاب درجات علمية مزدوجة، ليحصل الناجحون على درجة علمية من جامعة مصر للمعلوماتية بالإضافة للجامعة الأجنبية الأخرى، بحيث يقضي المرشحون الناجحون عامهم الأخير في الحرم الجامعي للشريك بالخارج، مع بعض المقررات المدمجة التي تقدمها الجامعة الشريكة خلال السنوات الأولى من دراستهم في مقر جامعة مصر للمعلوماتية.

ووقعت جامعة مصر للمعلوماتية، منذ ثلاث سنوات، اتفاقية شراكة مع جامعة مينيسوتا توين سيتيز الأمريكية (والتي تحتل المرتبة الستة والثلاثون في علوم الحاسب طبقا لتصنيف (U.S. News) لعام 2024 ، كما تم الاتفاق على منح درجة بكالوريوس مزدوج من جامعة مصر للمعلوماتية وجامعة بوردو ويست لافاييت الأمريكية والتي تحتل المرتبة السادسة في الهندسة طبقا لتصنيف (U.S. News) لعام 2024 وذلك في برنامج هندسة الحاسب الآلي، وكذلك الهندسة الكهربائية والالكترونيات والاتصالات".

كما أبرمت الجامعة منذ عامين شراكة علمية مع كلية "تلفر" Telfer لإدارة الأعمال التابعة لجامعة أوتاوا الكندية، لدعم التعاون الأكاديمى وتبادل الخبرات فى مجال البحوث العلمية، ومنح شهادة مزدوجة من كل من كلية "تلفر" بجامعة أوتاوا، وكلية تكنولوجيا الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية. وتعد كلية تلفر للإدارة ضمن 1%؜ من جامعات العالم التى حصلت على اعتماد "ثلاثى التاج".

وعرضت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية البرامج الأكاديمية التي تتضمنها كليات الجامعة، حيث تقدم كلية علوم الحاسب والمعلومات برامج (الأمن السيبراني، الجرافيكس والألعاب الإلكترونية، الذكاء الاصطناعي، علوم وهندسة البيانات، هندسة البرمجيات، علوم الحاسب). وفيما يخص كلية الهندسة تقدم الكلية برامج (الالكترونيات والاتصالات، هندسة الحاسبات، هندسة الميكاترونيكس). كما تتيح كلية تكنولوجيا الأعمال دراسة برامج ( تحليل الأعمال، إدارة تكنولوجيا الأعمال، التسويق الرقمي والتجارة الالكترونية، ريادة الأعمال والابتكار، التمويل، المحاسبة). وبالنسبة لكلية الفنون الرقمية والتصميم في تقدم برامج (التصميم التفاعلي، الرسوم المتحركة، تصميم الألعاب الالكترونية، فنون الوسائط الحديثة، التصميم الجرافيكي، تصميم تجربة المستخدم).

وفيما يخص الانجازات الرياضية التي حققتها الجامعة، أشارت الدكتورة ريم بهجت، إلى أن الرياضة في الجامعة بمختلف منافساتها تشهد نهضة وازدهاراً في ظل ما تحظى به من دعم ومساندة من الدولة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة لحرص الوزير الدكتور عمرو طلعت على تقديم كل الدعم لرفع اسم مصر عالياً مع المحافظة على المستوى المتميز للمواهب التي يتمتع بها طلابنا ومن بينهم البطل الأولمبي أحمد الجندي صاحب ذهبية أوليمبياد باريس الطالب بكلية تكنولوجيا الأعمال، بالاضافة للعديد من النماذج المشرفة، مثل الطالب محمد الجندي، الفائز بالميدالية الذهبية في كأس العالم للخماسي الحديث للكبار في المجر 2024، والطالبة زينة عامر، الحاصلة على ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للجامعات بالخماسي الحديث في ليتوانيا 2024، وغيرهم من الأبطال الرياضيين.