بدء اختبارات التصفية الأولى لمسابقة الإيفاد لمنصب المدير الإداري للمركز الإسلامي المصري بتنزانيا

كتب لؤى على

أعلنت وزارة الأوقاف عن إجراء اختبارات (المرحلة الأولى التحريرية) لـ مسابقة إيفاد (المدير الإداري للمركز الإسلامي المصري بدار السلام ـ تنزانيا) 2024 م، وقد أعلنت الوزارة أن الاختبار سيكون بمسجد النور بالعباسية يوم الأربعاء الموافق: 20 من نوفمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

فيما نبهت الوزارة على جميع المتسابقين الواردة أسماؤهم التأكد من استيفاء جميع الشروط التي سبق الإعلان عنها، مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية، وصورة منها، وأنه لن يسمح بدخول الاختبار لمن يتخلف عن الموعد المحدد .

وقد أكدت الوزارة على أنه سيتم استبعاد غير المستوفين لشروط المسابقة متى ثبت ذلك في أي مرحلة من مراحلها. وأسماء المتقدمين للمسابقة كالآتي:

1- إبراهيم احمد صادق حسين

2- احمد عبد الله على محمد

3- احمد عبد الصبور احمد محمد

4- احمد كمال عبد الحليم على

5- اسامه عبد الرحمن عبد السميع

6- اسلام محمد عبد المنعم اللقاني

7- إبراهيم السيد محمد إبراهيم

8- إبراهيم حسين محفوظ حسن

9- إبراهيم محمد فهمي إبراهيم

10- احمد مصطفى محمد الخولى

11- باسم محمد يوسف عبد القادر

12- بسمة جمال السيد سلامة

13- حسن محمد حسن على

14- حسنى محمد باتع مرعى

15- شريف عبد السلام احمد خليفة

16- عمر حجازي عبد النبي احمد

17- محمد احمد سيد محمد

18- محمد احمد محمد محمد حسن

19- محمد السيد عطية السيد

20- محمد حسين نصر حسين

21- محمد سعدى شافعي

22- محمد سعيد محمد على شحاته

23- محمد عبد السيد يحيى

24- محمد عبد الله السيد عبد الله

25- محمد على محمد عبد المجيد

26- محمد فريد السيد عبد الفتاح الخولى

27- محمد محسن محمد حسين

28- محمد محمود مصطفى محمد شريف

29- محمود محمد حسن على

30- هاني محمد احمد محمد

31- ياسر مصطفى السيد العقاد

32- فتح الله بهجت فهمي سليمان