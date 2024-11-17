القس بطرس فؤاد: الكنيسة لاترفض أى شخص تراوده أفكار إلحادية بل ترشده بمحبة

كتبت - بتول عصام

أكد القس بطرس فؤاد، كاهن كنيسة الكوكبان الأنبا بيشوى والأنبا كاراس بمدينة النور وعضو مجلس كنائس مصر، أن لابد من مواجهة الإلحاد بالتوعية المستمرة بمخاطرہ لأنه طريق خاطئ يؤدي إلى عدم ضمان الأبدية، مؤكدا أن وجود اللہ لن يطغي على حرية الإنسان.

وقال الأب بطرس في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن إهمال الثوابت الإيمانية المعروفة في حقيقة وجود اللہ، تمثل خطورة على المجتمع، موضحا أن الثوابت بوجود اللہ هي التي تقودنا إلى الصواب والخطأ والالتزام بوصايا اللہ.

وأضاف أن الكنيسة تتبنى جميع الفئات العمرية، ودائما تقيم مؤتمرات ودورات للتوعية بالإيمان وحقيقة وجود اللہ، كما أن العلم نفسه يثبت وجودہ من خلال جسد الإنسان وأجهزته والفلك والنباتات.

ولفت أن الشاب الملحد في البداية تكون بداخله بذرة صغيرة يمكن إزالتها من خلال التحدث إلى الآباء في الكنيسة، على النقيض عندما يستمر ويتوغل فى هذا الطريق الخاطئ يصبح الموضوع في غاية الخطورة، وعودته إلى طريق الصواب بها الكثير من الصعوبات.

واستكمل الأب بطرس أن الكنيسة لم ترفض أي فرد يراودہ فكر الإلحاد أو حتى وصل فيه لمراحل متعمقة وتتعامل معه وترشده إلى الطريق الصواب بكل محبة، وتناقشه لمعرفة ما السبب، حيث أن بعضهم يحيد عن المنهج السليم لأسباب نفسية أو تربية منذ الصغر.