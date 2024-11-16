اليوم السابع
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وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على تحقيق الاستقرار فى جمهورية الصومال

السبت، 16 نوفمبر 2024 01:57 م
وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على تحقيق الاستقرار فى جمهورية الصومال الدكتور بدر عبد العاطي مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي
كتب أحمد جمعة

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التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت، مع "أنيت فيبر" مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي.

تناول اللقاء الأوضاع في السودان، وأهمية وقف إطلاق النار من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل، بالإضافة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء حرص مصر على دعم جهود سرعة التوصل لوقف إطلاق النار والتوصل لتسوية سياسية وتحقيق الاستقرار في السودان ونفاذ المساعدات.

كما تم تبادل الرؤى حول عدد من القضايا والمستجدات التي تشهدها منطقة القرن الإفريقي، في ضوء التحديات التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي وتصاعد حدة التوتر بها، فضلاً عن تناول الأوضاع في الصومال. وأكد الدكتور عبد العاطي على حرص مصر على تحقيق الاستقرار في جمهورية الصومال من خلال دعم مؤسسات الدولة، وأهمية احترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود الدولية لمساندة الحكومة الصومالية في تحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب وإنفاذ سيادة الدولة على إقليمها.

وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك ومواجهة التحديات الراهنة، والعمل معاً من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.







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