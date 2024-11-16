اليوم السابع
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وزارة الصحة: زواج الأقارب يرفع نسب الإصابة بالأمراض الوراثية بين المواليد

السبت، 16 نوفمبر 2024 08:00 ص
وزارة الصحة: زواج الأقارب يرفع نسب الإصابة بالأمراض الوراثية بين المواليد وزارة الصحة - أرشيفية
كتب ـ وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الإلكترونى، إن كثیرا من الدراسات أثبتت أن زاوج الأقارب يرفع فرص إصابة الأطفال بالأمراض الوراثیة في كل حمل.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن نسبة الإصابة بالأمراض الوراثية تزيد أكثر إذا كان الأب والأم مصابین أو حاملین لجینات الأمراض حتى لو بدون أعراض.

وأكدت وزارة الصحة، أن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة تستهدف 19 مرضا وتقدم العلاج بالمجان، وقالت الوزارة، إن المبادرة تهدف إلى الوصول إلي جيل صحي وخالٍ من مسببات الإعاقة.

وأوضحت أن المبادرة تستهدف الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لدى حديثي الولادة، لافتة إلى أن المرحلة الأولى للمبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي لحديثي الولادة بحضانات الأطفال في جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

 







الصحة

الامراض الوراثية

زواج الاقارب

حديثى الولادة



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