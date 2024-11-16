اليوم السابع
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تزامنا مع مؤتمر المناخ COP29..

كيف انتبهت مصر لملف الاحتباس الحرارى بتحديث خطة المساهمات الوطنية 2030؟

السبت، 16 نوفمبر 2024 02:00 ص
كيف انتبهت مصر لملف الاحتباس الحرارى بتحديث خطة المساهمات الوطنية 2030؟ مؤتمر COP29 - أذربيجان
كتب ـ محمود راغب

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فى الوقت الذى انطلقت فيه فعاليات الدورة التاسعة والعشرون لـ مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، في باكو، أذربيجان، والتى تعقد في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار" تضامناً من أجل عالم أخضر"، نجد أن الدولة المصرية عملت على تضافر الجهود من أجل مواجهة تغيرات المناخ واستدامة المدن والخدمات بهدف بناء مستقبل من أجل الأجيال القادمة.

ومن بين النجاحات التى حققتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، أنه لأول مرة تم تحديث خطة المساهمات الوطنية المحدثة لخفض غازات الاحتباس الحراري 2030 في يوليو 2022.

وجاء التحديث الثاني لخطة المساهمات الوطنية لرفع الطموح وزيادة الطاقات الجديدة والمتجددة في يونيو 2023.

تم اعتماد التقرير وتقديمه إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ من أجل تحقيق خطة خفض الانبعاثات الوطنية.

 







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