قوات الأمن الفرنسية تحاوط منطقة احتجاز الرهائن بـ"إيسي ليه مولينو".. فيديو

كتب عبد الوهاب الجندى

حاوطت قوات الشرطة الفرنسية، المطعم الواقع في شارع إرنست رينان ببلدية "إيسي ليه مولينو"، الواقعة على بعد عشرات الأمتار من طريق باريس الدائري، لتحرير رهائن من داخل مطعم.

وبدأ العديد من مركبات الشرطة وضباط إنفاذ القانون المسلحين الذين يرتدون الخوذات في إغلاق الشوارع وإقامة محيط أمني في الحي.

وأشارت قيادة شرطة باريس إلى أن هناك تدخلا جاريا، قائلا: "دعوا قوات الأمن والطوارئ تعمل، ولا تقتربوا من المنطقة".

ولم يُعرف بعد عدد الأشخاص الموجودين في المطعم.