اليوم السابع
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سفير مصر لدى المجر يختتم فترة خدمته بافتتاح مسجد التقوى

السبت، 16 نوفمبر 2024 01:42 م
سفير مصر لدى المجر يختتم فترة خدمته بافتتاح مسجد التقوى السفير محمد الشناوي مع الجالية
كتب - محمد سعد

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أنهى السفير محمد الشناوي، سفير مصر لدى المجر، فترة عمله التي امتدت لعدة سنوات، وافتتح مسجد التقوى.

وبحسب بيان للجالية المصرية، اختتم السفير الشناوي هذه الفترة بلقاء سريع ومؤثر مع رموز الجالية المصرية في المجر، حيث ودعهم بكلمات تعكس عمق التقدير والاعتزاز بتمثيل مصر في هذه الدولة الأوروبية المهمة.

وفي كلمته خلال اللقاء، أكد السفير الشناوي فخره واعتزازه بتمثيل مصر، مشيداً بالدور الفاعل للجالية المصرية في نقل صورة مشرقة عن الوطن، كما أعرب عن أمله في أن تستمر العلاقات بين البلدين في النمو والازدهار.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء






السفير محمد الشناوي

مصر

المجر

مسجد التقوى




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