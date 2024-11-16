سفير كندا يزور مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجي بالنوبارية

كتبت أسماء نصار

تفقد المهندس محمد حسين رئيس قطاع الاستصلاح بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وأولريك شانون سفير كندا فى مصر وممثلى منظمة الفاو لمشروع "تعزيز الزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجي" الممول من الحكومة الكندية والمنفذ بواسطة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( FAO) وذلك فى مزرعة أحد المنتفعين بقرية أبو العطا التابعة لمراقبة غرب النوبارية.

كما تفقد الوفد أعمال المدرسة الحقلية المقامة بالمزرعة ومناقشة المنتفعين الحاضرين للتعرف على أوجه الاستفادة التى تم تحصيلها وما أضيف إلى خبراتهم من معارف ومهارات وذلك فى مجال مقاومة الآفات وتحسين جودة التربة واستخدام أساليب الرى الحديثة وتعديل مصدر الطاقة من سولار إلى طاقة شمسية وكذا تحميل بعض المحاصيل البقولية (الفاصوليا) على أشجار الفاكهة كالموالح (يوسفى) والتى لم تصل إلى كامل نموها.



وكذا مجابهة التغيرات المناخية بتعديل مواعيد الزراعة واستخدام المخصبات الحيوية ومنشطات الجذور الطبيعية بما يعد المزارعين بالنفع وتحسين دخولهم والتى تنعكس بالايجاب على حالتهم الاقتصادية والاجتماعية .

أشاد الوفد بجهود الوزارة فى دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج (تقاوى - أسمدة- مبيدات).



مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيا بالنوبارية



السفير الكندى خلال زيارة مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيا بالنوبارية



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السفير الكندى يزور مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيا بالنوبارية