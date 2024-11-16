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زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة يوم مناهضة العنف ضد المرأة

السبت، 16 نوفمبر 2024 03:25 م
زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة يوم مناهضة العنف ضد المرأة مراكز الإصلاح والتأهيل - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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بمناسبة حملة "الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة" والتى ستبدأ فعالياتها خلال الفترة من 25/11/2024 حتى 10/12/2024، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، فقد تقرر منح جميع النزلاء والنزيلات (زيارة استثنائية) خلال الفترة من يوم 16/11/2024 حتى 5/12/2024 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

 

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.







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اليوم السابع بلس




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