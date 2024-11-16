رئيس الوزراء يستقل إحدى أتوبيسات شركة النصر للسيارات بعد عودتها للإنتاج

كتب هند مختار

استقل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أحد أتوبيسات إنتاج شركة النصر للسيارات كما قام بجولة تفقدية فى مصنع النصر للسيارات عقب احتفالية عودة الشركة للإنتاج مرة آخرى، واستمع رئيس الوزراء لشرح حول مصنع 3 للأتوبيسات بالشركة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، علق على عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج مرة آخرى، قائلا: "النهارده يوم عيد والله".

وأكد أن الحكومة تؤمن بالشراكة مع القطاع الخاص، وتتوسع الدولة فى صناعة السيارات، قائلا: "احتياجات السوق المحلي من السيارات تصل لما يقرب من نصف مليون سيارة".

وأكد أن الدولة لا تفرط فى قلاعها الصناعية ولكن كيفية الاستغلال الأمثل لأصول الدولة .

وأوضح أن شركة النصر للسيارات واحدة من قلاع مصر الصناعية ، قائلا: "كنا نحلم بعودة هذه القلعة الصناعية أن تعود للحياة"، ولاستداماتها كان هناك مجموعة من الشراكات والمقومات.

وأوضح خلال احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج، أن الحكومة حاولت بكل السبل على مدار السنوات الماضية أن تعود هذه القلعة للصناعة لأنها بما تملكه من بنية أساسية ورغم توقفها تعتبر كنز لا ينبغي التفريط فيه.