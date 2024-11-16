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رئيس النصر للسيارات: تصنيع سيارة كهرباء مايو 2025 ضمن خطة توسعية

السبت، 16 نوفمبر 2024 10:42 ص
رئيس النصر للسيارات: تصنيع سيارة كهرباء مايو 2025 ضمن خطة توسعية سيارة
كتب - عبد الحليم سالم - أمانى سمير

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أكد خالد شديد، رئيس شركة النصر للسيارات، أن شركة النصر للسيارات تسير بقوة لتصنيع سيارات الملاكي بمعدل 10 سيارات يوميا بمجرد الانتهاء من المصنع، لافتا أنه تم تمويل المصنع من الشركة القابضة المعدنية بنحو 20 مليون دولار .

جاء ذلك خلال مؤتمر تدشين أول أتوبيس تصنعه الشركة بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل ووزيري قطاع الاعمال العام والكهرباء .

أضاف خالد شديد أنه تم تأسيس شركة مع القطاع الخاص بنسبة 24‎%‎ للشركة والباقي للقطاع الخاص لتسويق السيارات، علاوة علي توقيع اتفاق مع شركة صينية  لتصنيع سيارات بنزين وكهرباء اعتبارا من مايو 2025 .

اوضح أن الشركة تمتلك 9 مصانع وتستهدف تشغيلها الفترة المقبلة واستثمارها تباعا واستكمال تاريخها الطويل .

وأوضح، أن شركة النصر للسيارات كيان كبير وعريق وسعينا لتشغيل الشركة بعد توقف 15 عاما ، لافتا أن الشركة مملوكة القابضة المعدنية علي مساحة 900 الف متر مربع .

أضاف شديد أننا نسعي لتحول الشركة من محلية إلي اقليمية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية وخطوط الإنتاج وجذب الخبرات مجددا للشركة، لافتا أن الشركة ستركز هي تصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات، لا سيما أن الشركة سبق وباعت نحو نصف مليون سيارة قبل توقفها عام 2009 .

أشار أن عملية التطوير شاملة في الشركة وبدأنا بتصنيع الأتوبيسات ونجحنا في 4 أشهر في تجهيز المصنع بمعدل أتوبيس في اليوم وتسعي لزيادة الإنتاجية إلي 1500 أتوبيسات سنويا بالتعاقد مع شركة يوتونج العالمية، بحيث نصنع العام المقبل أول أتوبيس كهربائي العام المقبل لهيئة النقل العام .

أوضح أن الاتوبيس الحالي يعمل بالديزل بنسبة مكون  محلي 50‎%‎ ونهدف للوصول بها بنسبة 70‎%‎، تزامنا مع تأسيس شركة جديدة برأس مال 10 ملايين دولار لتجميع بطاريات الأتوبيس وعمل ميني باص بالكامل منتصف العام المقبل .

 







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