اليوم السابع
Ads
السبت، 16 نوفمبر 2024 02:07 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

حكم نقل الأثاث الموقوف من مسجد إلى آخر؟ دار الإفتاء تجيب

السبت، 16 نوفمبر 2024 01:00 ص
حكم نقل الأثاث الموقوف من مسجد إلى آخر؟ دار الإفتاء تجيب لا مانع من نقل أشياء موقوفة على مسجد لآخر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ما حكم نقل الأثاث الموقوف من مسجد إلى آخر؟ فالمسجد الذي نصلي فيه جُدِّد سَجَّادُه ومصابيحُه وغيرُ ذلك، فهل يجوز نقل ما استُغني عنه من هذه الأشياء إلى مسجدٍ آخَر في حاجة إليها؟، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء بالآتى:

لا مانع شرعًا من نقل الأشياء الموقوفة على المسجد المذكور من نحو سَجَّاد ومصابيح وغيرها بعد استغناء هذا المسجد عنها إلى مسجد آخَر يكون في حاجة إليها؛ لأن المرادَ من وقفها هو نفعُ المُصَلِّين والتقرُّبُ إلى الله تعالى بما يُعِينُهم على أداء صلاتهم، مع مراعاة ألَّا يتم ذلك إلا بالرجوع إلى الجهة المختصة المسؤولة عن إدارة شؤون المساجد، والالتزام باللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الأمر.







مسجد

دار الافتاء

نقل اثاث مسجد موقوف

الازهر الشريف




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة