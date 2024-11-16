اليوم السابع
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بلدية خان يونس: توقف إمداد الوقود اللازم لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحى

السبت، 16 نوفمبر 2024 10:50 ص
بلدية خان يونس: توقف إمداد الوقود اللازم لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحى خان يونس
كتب ـ محمد عبد العظيم

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أعلنت بلدية خان يونس فى قطاع غزة، عن توقف إمداد الوقود اللازم لتشغيل مرافق ومضخات المياه والصرف الصحي، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". 

وأضافت بلدية خان يونس: توقف إمداد الوقود اللازم لتشغيل مرافق ومضخات المياه والصرف الصحي ينذر بانتشار كوارث بيئية وأوبئة بين المواطنين.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثي، مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.

 







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