اليوم السابع
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الداخلية تنفى خطابا منسوبا لها عن عدد القتلى بفض اعتصام رابعة المسلح

السبت، 16 نوفمبر 2024 07:49 م
الداخلية تنفى خطابا منسوبا لها عن عدد القتلى بفض اعتصام رابعة المسلح وزارة الداخلية
كتب محمود عبد الراضى

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نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات الخاصة بأحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن خطاب منسوب صدوره لإحدى جهات وزارة الداخلية، متضمناً أعداد القتلى والجرحى والمعتقلين خلال أحداث فض الاعتصامات بميدانى "رابعة العدوية والنهضة".

 

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها، أن المنشور المشار إليه "مفبرك" وسبق تداوله منذ عدة أعوام وتم نفيه فى حينه، وأن ذلك يدلل على حالة الإفلاس التى تعانى منها جماعة الإخوان الإرهابية ويأتى ضمن الأكاذيب التى تروجها للتغطية على جرائمها.

 







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