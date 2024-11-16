إجراءات التقدم بطلب لشركة المياه لتركيب الوصلات الداخلية لعميل

أوضح دليل الخدمات الجماهيرية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند تقدم العميل بطلب لتركيب الوصلات الداخلية، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:
أولًا: الأوراق والمستندات المطلوبة
1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.
2- بطاقة الرقم القومي للعميل أو المنتفع.
3- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.
4- العنوان بالتفصيل.
5- صورة من فاتورة المياه أو رقم اشتراك العميل.
ثانيًا: الخطوات والإجراءات
1- قيام العميل بتقديم طلب لخدمة العملاء.
2- قيام الفنيين بعمل المقايسة.
3- إخطار العميل بقيمة المقايسة وسدادها.
4- إخطار الفنيين للقيام بأعمال التركيبات المطلوبة.
وفيما يلي، عناوين أبرز فروع مراكز خدمة عملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة:
1- مركز خدمة عملاء الجامعة – العنوان/ شارع النيل.
2 – الكيت كات – العنوان/ ميدان الكيت كات.
3- أحمد عرابي – العنوان/ الجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابي.
4 – أرض اللواء – العنوان/ شارع ترعة الزمر أرض اللواء أمام سلم الإليزيه.
5- جزيرة محمد – العنوان/ شارع ترعة السواحل بجوار محطة صرف طناش.
6 – الرماية – العنوان/ شارع ترسا الهرم ناصية شارع المحولات.
7- مركز خدمة عملاء المنيرة الغربية – العنوان/ تقاطع شارع شارع 17 مع 31 مدينة التحرير إمبابة.
8- مركز منشأة البكاري – العنوان/ شارع منشأة البكاري قرية المنشية.
9- مركز بولاق الدكرور – العنوان/ شارع 10 بجوار كنيسة العذراء ومارجرجس.
10- مركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب هضبة الأهرام – العنوان/ البوابة الرابعة خزان المياه.
11- مركز وفرع خدمة عملاء مياه الشرب بالعمرانية – العنوان/ شارع المستشفى أمام السنترال.
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