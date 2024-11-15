3 مجازر إسرائيلية فى غزة ترفع عدد الشهداء لـ43764 والمصابين لـ103490

كتب عبد الوهاب الجندى

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، الجمعة، التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 406 على قطاع غزة.

وقالت إن " الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 28 شهيدا و120 إصابة خلال الـ (24 ساعة الماضية).

وأضافت أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكشفت عن ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 43,764 شهيدا و103,490 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.