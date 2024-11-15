اليوم السابع
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وزير التموين: سوق اليوم الواحد يوفر جميع المنتجات بتخفيضات تصل لـ50%

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 10:59 ص
وزير التموين: سوق اليوم الواحد يوفر جميع المنتجات بتخفيضات تصل لـ50% الدكتور شريف فاروق وزير التموين خلال المؤتمر الصحى
كتب: سيد الخلفاوي و بتول عصام

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قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين، إن سوق يوم الواحد يستهدف توفير كل المنتجات الغذائية بأسعار وبكميات مناسبة للمواطنين، مضيفا أن التخفيضات تبدأ من 20% وتصل إلى 50%.

وأكد وزير التموين، خلال افتتاح سوق اليوم الواحد بالقاهرة، أن الهدف من سوق اليوم الواحد هو التسهيل على المواطن لإيجاد المنتجات في مكان ويوم واحد أثناء العطلة الأسبوعية، مشيرا إلى أنه سيتم توفير 4 منافذ أخرى في القاهرة، موضحا أن سوق اليوم الواحد يوفر كل المنتجات ولم يقتصر على المنتجات التقليدية.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات افتتاح سوق اليوم الواحد، وهو أول أسواق اليوم الواحد بالقاهرة، وذلك أمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبحضور محافظ القاهرة.

 







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