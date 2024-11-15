وزير التموين: سوق اليوم الواحد يوفر السلع بأسعار مخفضة بكل المحافظات

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسواق اليوم الواحد تستهدف جميع المحافظات وتركز على المناطق المزدحمة بالسكان، وذلك بتكليفات رئاسية، لتوفير السلع الغذائية بتخفيضات للمواطنين.

وأضاف وزير التموين خلال افتتاحه، سوق اليوم بمدينة نصر، أن كافة السلع متواجدة بـ أسواق اليوم الواحد بجانب المنافذ الأخرى، مشيرا الى أن الوزارة وفرت سوق بمحافظة الإسكندرية - سوق المزارع- لتوفير فرص كبيرة لتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وأوضح الوزير، أن سوق اليوم الواحد يشبه سوبر الماركت الكبير لتوفير كافة احتياجات المواطن، ويسهل الوصول الية.



افتتاح السوق



جانب من سوق اليوم الواحد



سوق اليوم الواحد بمدينة نصر