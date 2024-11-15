محافظ القاهرة يعلن التوسع فى إقامة معارض "اليوم الواحد" فى حلوان والسلام

كتب: سيد الخلفاوى وبتول عصام

أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عن خطة المحافظة للتوسع في إقامة معارض "اليوم الواحد" على مستوى المحافظة، بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأوضح المحافظ، أنه من الممكن تخصيص قطع أراضٍ في مناطق مثل حلوان والسلام لإقامة هذه المعارض، مما يساهم في تعزيز الخدمات المقدمة للأهالي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم.

وأشار المحافظ إلى أن المعارض لن تقتصر على عرض منتجات الأسواق المحلية فقط، بل سيتاح للشركات الخاصة الفرصة للمشاركة بمنتجاتها في هذه المعارض، مما يعزز التنافسية ويسهم في توفير منتجات متنوعة بأسعار أقل من السوق المعتاد.

كما أكد أن سوق العبور يمكنه المشاركة في هذه المعارض من خلال طرح منتجات الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة، بهدف دعم المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وأضاف الدكتور صابر أن التعاون بين القطاعين العام والخاص في مثل هذه المبادرات يعزز من دور المحافظة في دعم الاقتصاد المحلي، حيث يمكن للشركات الخاصة تقديم منتجاتها في إطار معارض "اليوم الواحد" لضمان وصول السلع الأساسية بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

تأتي هذه المبادرة في إطار دعم المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وتعكس التزام المحافظة بتعزيز الأمن الغذائي وتوفير السلع بأسعار في متناول الجميع.



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جانب من سوق اليوم الواحد