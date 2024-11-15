محافظ القاهرة: نعمل على زيادة المنافذ الثابتة لتوفير سلع غذائية بسعر مخفض

كتب سيد الخلفاوى - بتول عصام

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن المحافظة تعمل على إتاحة أماكن لتخصيصها منافذ للسلع الغذائية للمواطنين، بأسعار مخفضة وبشكل دائم.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تتعاون مع وزارة التموين لتوفير السلع بأسعار مخفضة، واليوم تم افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة نصر، وسيتم تنظيمه فى كل يوم جمعة بمنطقة مختلفة، مثل المرج والسلام والحى العاشر و15 مايو.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال افتتاح سوق اليوم الواحد، أن السوق يوفر جميع السلع بتخفيضات من 10 إلى 30 و50% على بعض السلع.

وأكد محافظ القاهرة أن كل الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم، لافتا إلى انه تماشياً مع هذا التوجه ستقوم محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطبيق تجربة مبادرة أسواق اليوم الواحد بمدينة نصر على أن يتم تعميمها فى كافة أحياء القاهرة تباعًا.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن أسواق اليوم الواحد ستقدم سلع عالية الجودة بتخفيضات تصل لما يقارب 30% مقارنة بأسعار السوق.



وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة تسعى إلى التوسع فى إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الأحياء، بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة، لوصول السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين فى مختلف المناطق.

وأضاف محافظ القاهرة أن سوق اليوم الواحد متواجد أمام مسجد آل رشدان وبوابة 10 و11 بقاعة المؤتمرات ويعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءاً، وتم الدفع فيه بأكثر من 50 سيارة قابلة للزيادة بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين لبيع كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة، إلى جانب اللحوم والدواجن والأسماك، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، إلى جانب توافر البيض بسعر 150 جنيه للطبق.