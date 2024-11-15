طبق البيض بـ150 جنيها بسوق اليوم الواحد فى مدينة نصر

كتب - سيد الخلفاوى و بتول عصام

شهد الدكتور شريف فاروق وزير التموين افتتاح سوق اليوم الواحد، وهو أول أسواق اليوم الواحد بالقاهرة، وذلك أمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

وجاء سعر طبق البيض 150 حنيها، كما يطرح السوق أيضا جميع السلع الغذائية الاستراتيجية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة، إلى جانب اللحوم والدواجن والألبان والجبن، والخضار والفاكهة بأسعار مخفضة.

ويأتي مشروع سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية في إطار الجهود الحكومية المبذولة بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات العالمية لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي المستدام.