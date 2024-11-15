ضبط مصنع يعبئ عطور بعلامة تجارية غير مسجلة فى بولاق الدكرور

كتبت – مرام محمد

شنت إدارة تموين بولاق الدكرور، حملة رقابية على الأسواق والمنافذ والمنشآت التجارية، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين ومواجهة كافة صور الغش التجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والسيد بلاسي وكيل وزارة التموين بالجيزة.

وقالت مديرية تموين الجيزة في بيان لها إن الحملة أسفرت عن تحرير 8 مخالفات تموينية، مشيرة إلى أن في مجال المخابز البلدية تم تحرير 6 مخالفات، تضمنت: 3 تقرير مخالفة نقص، وتقريرين مخالفة نظافة، وتقرير مخالفة قائمة.

وأضافت أن في مجال التجارة الداخلية، تم تحرير محضرين جنح، مشيرة إلى أنه تم ضبط أحد موزعي أسطوانات الغاز التجارى يبيع بأسعار مخالفة للسعر الرسمي، كما تم ضبط مصنع عطور يقوم بتعبئة عطور بعلامة تجارية غير مسجلة.

وتابعت أنه تم التحفظ على 1200 زجاجة عطر سعة 100 مللي جرام، و2000 علبة كرتون فارغة يستخدمها المصنع في الغش التجاري.

وأشارت إلى أنه تم إيقاف أحد متعهدي نقل الدقيق البلدي ومراجعة الكميات والفواتير والتأكد من صحة وزن الجوال قائم.