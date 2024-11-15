ضبط مصنع طحينة غير مرخص يستخدم مواد مجهولة المصدر فى الصف

كتبت – مرام محمد

شنت إدارة تموين الصف حملات رقابية على المخابز البلدية والأنشطة التجارية الواقعة بدائرة الإدارة، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين ومواجهة كافة صور الغش التجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والسيد بلاسي وكيل وزارة التموين بالجيزة.

وقالت مديرية تموين الجيزة، في بيان لها، إن الحملة أسفرت عن تحرير محاضر ومخالفات في مجال محاضر إثبات الحالة، شملت: محضر إثبات حالة غلق أثناء المواعيد، ومحضر إثبات حالة مراجعة أرصدة لعدم مطابقتها وعدم وضع قائمة بيانات، و5 محاضر إثبات حالة نقص وزن، ومحضرين إثبات حالة عدم نظافة، ومحضر إثبات حالة عدم وضع قائمة بيانات، وذلك بإجمالي 10 محاضر إثبات حالة للمخابز البلدية.

وأضافت أن في مجال قضايا الجنح، تم ضبط 40 جوال دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5% ؜زنة الجوال 50 كجم، مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله خارجها، وذلك داخل منخل لإعادة تدوير وتعبئة الدقيق، مشيرة إلى أنه تم مصادرة الكميات موضوع المخالفة والتحفظ عليها وتحرير المحضر اللازم ضد المخالف للعرض على النيابة العامة.

وتابعت أنه تم ضبط مصنع تعبئة مواد غذائية (طحينة) غير مرخص، وتم مصادرة الآتي: 450 كيلو جرام سمسم مجهول المصدر وغير مدون عليه أي بيانات، و450 كيلو جرام فول سوداني مكسر دون فواتير ومستندات دالة على مصدر حيازتها، و210 كجم منتج نهائي طحينة معبأة داخل براميل غير مدون عليها بيانات، و8 أجولة دقيق زنة الجوال 50 كجم، و5 عبوات زنة العبوة 20 كجم معبأة بعسل أسود غير مدون عليها بيانات ومجهولة المصدر، و5 عبوات زنة العبوة 5 كجم معبأة غير مدون عليها بيانات، و4 براميل فارغة مستخدمة في تعبئة المنتج النهائي، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.