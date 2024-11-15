اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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سفير مصر بنيقوسيا يبحث مع وزير الطاقة القبرصي سبل التعاون في قطاع الغاز

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 11:04 م
سفير مصر بنيقوسيا يبحث مع وزير الطاقة القبرصي سبل التعاون في قطاع الغاز نيقوسيا
أ ش أ

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بحث سفير مصر في نيقوسيا السفير محمد زعزوع، اليوم الجمعة، مع وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي "جورج باباناستاسيو"، سبل تعزيز التعاون في ظل اكتشافات الغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وكذا توافر البنية التحتية المصرية في قطاع الغاز.


وأعرب السفير محمد زعزوع، عن تطلع مصر لاستمرار التنسيق والتعاون بين البلدين لاستخراج الغاز القبرصي ونقله إلى مصر.


وأكد الجانبان الأهمية الاستراتيجية للشراكة بين البلدين في مجال الطاقة.


من جانبه.. أشار الوزير القبرصي إلى ما لمسه خلال زيارته الشهر الماضي إلى محطة الإسالة بإدكو من خبرة العنصر البشري المصري في هذا المجال، وفخره بقدراتها والدور الذي تضطلع به.


كما أعرب وزير الطاقة القبرصي عن تطلعه للمشاركة في نسخة العام المقبل من معرض "إيجيبتس- EGYPES" في فبراير المقبل.


وتضمن النقاش تطورات موقف تنمية حقلي كرونوس وافروديت القبرصيين، وربطهما بالبنية التحتية المصرية، وذلك في إطار الجدوى الاقتصادية الكبيرة التي ستعود على البلدين من هذا الأمر.







مصر

سفير مصر بنيقوسيا

نيقوسيا

قبرص

وزير الطاقة القبرصى

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