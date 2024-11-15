خدمات تهمك.. المستندات المطلوبة لتعديل رخصة محل بإضافة شريك

كتبت – مرام محمد

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند تقدم أصحاب المحال بطلب لتجديد رخصة تشغيل المحل، أو تعديل رخصة المحل بإضافة شريك، وذلك على النحو التالي:

أولًا: تجديد رخصة تشغيل محل

1- صورة مستند إثبات الشخصية مع الاطلاع على الأصل.

2- أصل الرخصة المطلوب تجديدها.

3- صورة عقد الإيجار/التمليك (مع الاطلاع على الأصل).

4- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

5- الشهادة الصحية للعاملين بالنسبة للمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات.

6- إيصال سداد الرسوم.



ثانيًا: تعديل رخصة بإضافة شريك

1- صورة عقد شركة موثق بالتعديل المطلوب والأصل للاطلاع.

2- صورة للبطاقة الضريبية متضمنة ما تم من تعديل في الشركاء والأصل للاطلاع.

3- صحيفة الحالة الجنائية للشركاء الجدد (للمحل العام فقط).

4- أصل رخصة المحل.

5- صورة المستند الذي يفيد اشتراك الشركاء الجدد في التأمينات والأصل للاطلاع.

6- صورة مستند إثبات الشخصية للشركاء الجدد والأصل للاطلاع.

7- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

8- الموقف من التجنيد (في حالة نقل الرخصة لمحل عام) للشركاء الجدد إذا كانت أعمارهم بين 21 و 30 سنة.