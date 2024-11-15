اليوم السابع
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جيش الاحتلال عن أوامر تجنيد الحريديم: نحتاج لكل فئات المجتمع فى هذا الوقت

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 12:07 م
جيش الاحتلال عن أوامر تجنيد الحريديم: نحتاج لكل فئات المجتمع فى هذا الوقت اليهود المتشددين
كتب ـ عبد الوهاب الجندى

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قرر وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، السماح بإرسال 7000 أمر تجنيد لليهود المتشددين (الحريديم) إلى الجيش الإسرائيلي، وفقا للقرار الذي تم اتخاذه في عهد سلفه يوآف جالانت.

وذكر مكتب وزير الدفاع  أن "الأوامر سترسل تدريجيا ابتداء من يوم الأحد المقبل، وفقا لاعتبارات الجيش الإسرائيلي.

 

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال: "الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى كل فئات المجتمع في هذا الوقت"

 

ويعتزم الوزير إجراء حوار متعمق مع جميع الأطراف لمحاولة الترويج لحل متفق عليه، والذي سيسمح بإقامة حوار متعمق مع جميع الأطراف".


ووفقا لكاتس، "سيبذل جيش الدفاع الإسرائيلي كل ما في وسعه للسماح بدعم الأرثوذكس المتطرفين الذي سيضمن قدرتهم على إنجاز مهامهم في جيش الدفاع الإسرائيلي مع الحفاظ على أسلوب حياتهم."







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