جامعة القاهرة تواصل تنفيذ أنشطة وندوات وورش عمل خاصة بقضايا المجتمع

كتب - محمد صبحى

تواصل كليات جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس الجامعة، دورها فى تنفيذ الأنشطة والندوات والفعاليات وورش العمل، وذلك فى إطار حرص إدارة الجامعة على تفعيل الدور المجتمعى، ورفع مستوى الوعى بمختلف القضايا والتحديات التى يواجهها المجتمع، وسبل التصدى لها، وكيفية معالجتها والتعامل معها بطرق علمية.

وفى كلية الهندسة، عُقدت النسخة الأولى من ندوة " العمران المستدام"، والتى نظمها قسم الهندسة المعمارية تحت رعاية الدكتور حسام عبد الفتاح عميد الكلية وبالتعاون مع كلية العمارة بجامعة ساوث ايست بمدينة نانجينج بالصين.

وفى كلية التربية للطفولة المبكرة، نظمت الكلية تحت رعاية الدكتورة جيهان عزام عميد الكلية زيارة لمدرسة التربية الفكرية بالدقى لتقديم أوجه الرعاية والدعم للأطفال من ذوى الهمم، كما شاركت الكلية فى القافلة التنموية الشاملة التى أطلقتها الجامعة للواحات البحرية، وشاركت أيضا فى الزيارة التى نظمتها الجامعة لمرصد الأزهر لحضور ندوة "رؤى مستقبلية لمواجهة الإرهاب والتطرف"، إلى جانب تنظيم الكلية عدة ورش تدريبية للطلاب، وأول لقاء لنادى ريادة الأعمال.

أما كلية التربية النوعية، فقد نظم قسم الإعلام التربوى تحت رعاية الدكتور طارق سمير عميد الكلية، ندوة تعريفية بمبادرة "بداية" التى أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حاضر فيها كل من الدكتورة زينب مكى عضو المجلس القومى للمرأة، والدكتورة رانيا محفوظ عضو المجلس القومى للمرأة بالجيزة، والأستاذ أيمن عدلى رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين وعضو مجلس إدارة المجلس المصرى للشؤون الخاريجة، والأستاذ أحمد جمال نجم مسئول التدريب بوزارة الشباب والرياضة.

كما نظم المعهد القومى لعلوم الليزر تحت رعاية الدكتورة جاله محمود عميد المعهد، ورشة عمل بعنوان "مبادئ زراعة الأسنان وفعاليات تطبيق الليزر فى هذا المجال"، إلى جانب تنظيم ندوة بعنوان "Research study design"، والتى ألقاها الدكتور أسامة فكرى البلاح الأستاذ بقسم تطبيقات الليزر الطبية.

كما نظمت كلية العلاج الطبيعى تحت رعاية الدكتورة أمل يوسف عميد الكلية، عدة مسابقات للطلاب فى المجالات الرياضية، والاجتماعية، والثقافية، كما نظمت الكلية ورشة عمل بعنوان ((A New Frontier in Women's Health: The First Launch of VR Pelvic Floor Model in Egypt))، والتى حاضر فيها كل من الدكتورة دعاء عثمان، والدكتورة أميرة ناجى أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وتم خلالها عرض النموذج وتجربة استخدامه لأول مرة من خلال ارتداء المتدربين لنظارات الواقع الافتراضى (VR).