اليوم السابع
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انطلاق فعاليات سوق اليوم الواحد بمدينة نصر

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 10:13 ص
انطلاق فعاليات سوق اليوم الواحد بمدينة نصر سوق اليوم الواحد
كتب - سيد الخلفاوى و بتول عصام

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انطلقت فعاليات افتتاح سوق اليوم الواحد، وهو أول أسواق اليوم الواحد بالقاهرة، وذلك أمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

ويطرح السوق جميع السلع الغذائية الاستراتيجية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة، إلى جانب الألبان والجبن، والخضار والفاكهة بأسعار مخفضة.

ويأتي مشروع سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية في إطار الجهود الحكومية المبذولة بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات العالمية لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي المستدام.

 






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