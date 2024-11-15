الكنيسة تهدى جزء من رفات القديس حبيب جرجس لدير "الأنبا بيشوى"

كتب: محمد الأحمدى

تسلم دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، جزءًا من رفات القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس.

واستقبل الأنبا أجابيوس أسقف ورئيس الدير، الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، حيث سلمه نيافته جزءًا من الرفات، والوثيقة الخاصة به، وسط ترتيل رهبان الدير الألحان والتماجيد، حيث تم وضع رفات القديس بمقصورة مخصصة له بكاتدرائية القديس الأنبا بيشوي بالدير.

وارتبط اسم القديس حبيب جرجس بمدارس الأحد على مدار التاريخ، حيث تعتبر حلقات درس تعقد كل أحد فى الكنائس المصرية المختلفة، وتهدف لترسيخ مبادئ التربوية القبطية فى نفوس الأطفال وتخلق جيلًا محبًا للسلوك المسيحى، وتقسم فصول التربية الكنسية بالمراحل الدراسية للأطفال حتى الفتيان بالمرحلة الثانوية.

ويطلق كلمة خدام على من يقوموا بتعليم الأطفال داخل مدارس الأحد ويقوم بالتدريس للمخدومين، للإناث يطلق بالقبطية تاسونى أى المسؤلة عن المخدومين، ونيكون لكل مرحلة عمرية مسؤول أكبر ويطلق على أمين الخدمة.

ويدور الكثير من الخلاف عن مؤسس مدارس الأحد، حيث قال القمص يوسف تادرس الحومى أستاذ التاريخ الكنسى خلال تصريحات تليفزيونية أنه من باب الأمانة العلمية فإن القديس حبيب جرجس أحد المؤسسين لفكرة مدارس الأحد، وبدأت الفكرة بقرار من البابا كيرلس الخامس بعمل لجنة تسمى لجنة مدارس الأحد، ففى عام 1918 شكل البابا كيرلس الخامس مؤسسة تسمى "إدارة شئون مدارس الأحد المصرية الأرثوذكسية" وتكون مؤسسة تربوية من مؤسسات الكنيسة وتتكون من 10 أعضاء داخل وخارج القاهرة وبعد ذلك فى نهايات عصر البابا كيرلس الخامس تم تعديل المسمى إلى اللجنة العليا لمدارس الأحد.



أباء الكنيسة مع الرفات



الأرشيدياكون حبيب جرجس



تطييب الرفات



رفات الأرشيدياكون حبيب جرجس