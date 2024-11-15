الشيف بوراك يعلن موعد افتتاح مطعمه فى مصر

كتب أحمد عبد الرحمن

أعلن الشيف التركي الشهير بوراك، عن افتتاح مطعمه في مصر، بعد غد الأحد 17 نوفمبر.

وكتب عبر حسابه على :"إنستجرام": "السلام عليكم ، أنا شيف بوراك ، الأحد 17 نوفمبر يوم افتتاح مطعمي في مصر، أنا في انتظاركم الساعة 12 الظهر، أهلا وسهلا".