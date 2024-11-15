اليوم السابع
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الشيف بوراك يعلن موعد افتتاح مطعمه فى مصر

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 09:35 م
الشيف بوراك يعلن موعد افتتاح مطعمه فى مصر الشيف بوراك
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعلن الشيف التركي الشهير بوراك، عن افتتاح مطعمه في مصر، بعد غد الأحد 17 نوفمبر.

وكتب عبر حسابه على :"إنستجرام": "السلام عليكم ، أنا شيف بوراك ، الأحد 17 نوفمبر يوم افتتاح مطعمي في مصر، أنا في انتظاركم الساعة 12 الظهر، أهلا وسهلا".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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بوراك

الشيف بوراك

الشيف التركي

الطاهي العالمي

الشيف العالمي

مطعم بوراك في مصر




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