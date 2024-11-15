الشيف بوراك يعلن موعد افتتاح مطعمه فى مصر

أعلن الشيف التركي الشهير بوراك، عن افتتاح مطعمه في مصر، بعد غد الأحد 17 نوفمبر.
وكتب عبر حسابه على :"إنستجرام": "السلام عليكم ، أنا شيف بوراك ، الأحد 17 نوفمبر يوم افتتاح مطعمي في مصر، أنا في انتظاركم الساعة 12 الظهر، أهلا وسهلا".
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أعلن الشيف التركي الشهير بوراك، عن افتتاح مطعمه في مصر، بعد غد الأحد 17 نوفمبر.
وكتب عبر حسابه على :"إنستجرام": "السلام عليكم ، أنا شيف بوراك ، الأحد 17 نوفمبر يوم افتتاح مطعمي في مصر، أنا في انتظاركم الساعة 12 الظهر، أهلا وسهلا".
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