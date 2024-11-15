الرابع والأخير خلال سنة 2024.. «القمر العملاق» يزين السماء اليوم

كتب محمود راغب

يرصد اليوم الجمعة 15 نوفمبر القمر البدر العملاق الرابع على التوالي والأخير هذا العام، حيث سيكون حجمة الظاهري أكبر بحوالي 8% وأكثر إضاءة بحوالي 16% عن المتوسط وسيزين السماء طوال الليل.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر العملاق وصف يطلق على القمر البدر عندما تكون المسافة بينه وبين الأرض ضمن 362.146 كيلومتر وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية "قمر الحضيض" وفي حالة هذا القمر العملاق سيكون على مسافة 361,866 كيلومتر . بالرغم من ذلك فإن مصطلح القمر العملاق أكثر "جاذبية" وهو في نفس الوقت يعطي إنطباع خاطئ بأن القمر العملاق سيبدو أكبر بكثير ولكن في الواقع لا تبدو البدور العملاقة أكبر من البدور العادية التي نراها شهرياً للعين المجردة.

القمر سيشرق بالتزامن مع غروب الشمس وسيلاحظ أثناء شروقه انه يكتسي لون ضارب للحمرة وهو بسبب الغلاف مكونات الجوي لكوكبنا التي تعمل على بعثره الضوء الأبيض المنعكس عن القمر بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل التي تصل إلى اعيننا وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربه بلون ضارب للحمرة.

بعد ذلك سيصل القمر لحظة الاكتمال بدرًا عند الساعة 12:28 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة (09:28 مساءً بتوقيت غرينتش) ويكون بزاوية 180 درجة من الشمس ويكون أكمل نصف مدار حول الأرض هذا الشهر.

مثل الأقمار العملاقة السابقة لن يكون هناك تأثير ذو أهمية لهذا القمر العملاق بإستثناء التأثير في ظاهرتي المد والجزر وهو أمر طبيعي ، ففي كل شهر في يوم البدر المكتمل تنتظم الأرض والقمر والشمس وهذا يسبب مد وجزر واسع المدى ، فالمد العالي يرتفع على نحو استثنائي وفي نفس اليوم يحدث اخفض جزر على نحو استثنائي ونظرا لأن القمر البدر سيكون قريب من نقطة الحضيض سيبزر المد في ظاهرة تسمى (المد الحضيضي العالي) خلال الأيام التالية ولكن الإختلاف صغير ولن يؤثر على توازن الطاقة الداخلية للكرة الأرضية لأنه يحدث مد وجزر كل يوم لذلك لا يتوقع حدوث زيادة في النشاط الجيولوجي أو حدوث حالات طقس غير اعتيادية.

يعتبر هذا التوقيت من الشهر مثالي لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافاً لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس.

خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخراً بحوالي الساعة كل يوم، و بعد بضعة أيام سيكون مشاهداً فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من طور البدر المكتمل.