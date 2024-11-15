أخبار مصر.. افتتاح أسواق اليوم الواحد بتخفيضات تصل إلى 50%

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها افتتاح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أول أسواق اليوم الواحد بالقاهرة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أول أسواق اليوم الواحد بالقاهرة، والتى تتم بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق بـ30%.

افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة 15 نوفمبر، 37 مسجدًا، فى إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، منها 23 مسجدًا جديدًا أو إحلالا وتجديدًا، و14 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وزير التموين: سوق اليوم الواحد يوفر جميع المنتجات بتخفيضات تصل لـ50%

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين، إن سوق يوم الواحد يستهدف توفير كل المنتجات الغذائية بأسعار وبكميات مناسبة للمواطنين، مضيفا أن التخفيضات تبدأ من 20% وتصل إلى 50%. وزير الإسكان يوجه بدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة وضبط وحوكمة الإجراءات عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعاً موسعاً مساء أمس، مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومساعديهم، لمتابعة سير العمل بالهيئة، وأجهزة المدن الجديدة. وزيرة التعاون الدولى تشهد إطلاق مبادرة "باكو" لتمويل المناخ والاستثمار قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مبادرة "باكو" لتمويل المناخ والاستثمار والتجارة BICFIT، التي أطلقتها أذربيجان خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP29، توسع آفاق التمويل المناخي من خلال تركيزها على العديد من الآليات الأخرى مثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة والابتكار والمناطق الحرة الخضراء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، موضحة أن مصر انضمت للمبادرة لتعزيز جهودها في مجال تمويل المناخ، ودمج أجندات تمويل المناخ والاستثمار والتجارة ودفع الجهود العالمية لتحقيق المساهمات المحددة وطنيًا. بمشاركة مصرية.. قمة العشرين تنعقد فى ريو دى جانيرو بالبرازيل 18 و19 نوفمبر تستضيف مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية، قمة مجموعة العشرين التى تعقد يومى 18 و19 نوفمبر الجارى، بمشاركة مصرية بدعوة من الرئيس البرازيلى لولا دا سيلفا، الذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة خلفا للهند.

غدًا.. آخر موعد للتقديم لحج القرعة لعام 2025

تنتهى غدا السبت، المدة الخاصة بالتقديم لحج القرعة 2025، والتى بدأت فى 30 أكتوبر الماضى وتستمر حتى بعد غدا السبت الموافق 16 نوفمبر الجاري. الأحد.. وزارة الأوقاف تبدأ المقابلات الأولية للمتقدمين لمرافقة بعثة الحج أعلنت وزارة الأوقاف عن مواعيد المقابلات الأولية للمتقدمين لمسابقة مرافقة بعثة الحج لهذا العام 1446 هـ / 2025 م، وتشمل الأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المعتمدين لدى مجالس الإفتاء والإقراء، وأعضاء الأسابيع والقوافل الدعوية. جيش الاحتلال عن أوامر تجنيد الحريديم: نحتاج لكل فئات المجتمع فى هذا الوقت قرر وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، السماح بإرسال 7000 أمر تجنيد لليهود المتشددين (الحريديم) إلى الجيش الإسرائيلي، وفقا للقرار الذي تم اتخاذه في عهد سلفه يوآف جالانت.

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 17 درجة