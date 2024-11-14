9 شهداء و5 جرحى بقصف إسرائيلى استهدف مبنى من طابقين بحى الشعب فى بعلبك

محمد جمال

أكدت وكالة الأنباء اللبنانية استشهاد 9 شهداء وسقوط 5 جرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف مبنى من طابقين بحي الشعب في بعلبك.

يذكرأن، استشهد 5 لبنانين وأصيب أخرون اليوم خلال غارات للطيران الحربى الإسرائيلى مستهدفا قرى وبلدات جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الخميس، أن الطيران الحربى الإسرائيلى شن غاراته على بلدة البازورية، ما أدى إلى سقوط ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى وعلى بلدة الجميجمة ما أدى إلى سقوط شهيدين وعدد من الجرحى وعلى بلدات مجدسلم ،شقراء، خربة سلم، عيناتا،كونين، المنصوري، عين بعال،وبيت ليف.

وأوضحت أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن موجة جديدة من الغارات على قرى قضاءي صور وبنت جبيل حتى صباح اليوم حيث أغار الطيران الحربي على مدينة بنت جبيل التي شهدت الحدث الأبرز خلال هذه الحرب، ما أدى إلى تدمير عدد من المباني والشقق السكنية.

وأضافت أن الطيران الحربي، شن غارات عنيفة على محور ومثلث طير حرفا الجبين وشيحين يارين، تزامنًا مع قصف مدفعي عنيف للمنطقة ولبلدتي المنصوري ومجدل زون، وبلدة يحمر الشقيف مدمرة عددا من المنازل، وأكثر من 3 غارات على الضاحية الجنوبية - منطقة الغبيري، محيط روضة الشهيدين،

وعلى محيط الشويفات، وتحديدا العمروسية قرب دار العلوم، هي الثالثة اليوم، وغارة على حي الراهبات في مدينة النبطية وبعد نحو خمس دقائق جدد الطيران الحربي المعادي غاراته على الحي نفسه.

وأشارت إلى أن حرج بلدة كونين يتعرض لقصف مدفعي معادٍ كما تطلق القوات الإسرائيلية القنابل الحارقة لإشعال النار في الإحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيتا الشعب،وتشهد أطراف بلدات طير حرفا شيحين والضهيرة قصفا مدفعيا معاديا عنيفا حيث تحاول القوات اجتياز الحدود من ذلك المحور، فيما يتصدى لها حزب الله.

وأوضحت أن مدفعيات القوات الإسرائيلية قصفت بالقذائف الفوسفورية عيار 155 بلدة يحمر ما أدى إلى تدمير 4 منازل على طريق شوشبا وتضررت بالكامل، جاء ذلك بعد غارة من مسيّرة على دراجة نارية أدت إلى استشهاد سائقها.

وفي سياق متصل .. وجه الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي تحذيرا عبر "إكس" إلى أهالي الشويفات - العمروسية والغبيري بوجوب الإخلاء.