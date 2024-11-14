وكيل أول وزارة الإنتاج الحربى: لدينا القدرة الهندسية لتصنيع المنتجات العسكرية والمدنية

كتب زكى القاضى

صرح المهندس محمد شيرين شحاتة وكيل اول وزارة الإنتاج الحربي؛ أن عيد الإنتاج الحربي يرجع إلى إنتاج أول طلقة في شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) فى 23/10/1954، مشيراً إلى أن مسيرة الإنتاج مستمرة منذ هذا التاريخ لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، مضيفاً أن شركات الإنتاج الحربي تساهم في جميع مشروعات الدولة وتقدم الاستشارات إلى جميع الوزرات الأخرى، مشيرا إلى أن شركات الإنتاج الحربي تعمل على تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخيرة بأحجامها المختلفة وغيرها من المعدات الحربية.

وأوضح المهندس محمد شيرين شحاتة خلال لقائه ببرنامج "كلام معقول" مع الإذاعية هدى عبد العزيز أن شركات الإنتاج الحربي تعمل على تطوير منتجاتها الحربية لمواكبة أحدث التطورات العالمية الحديثة ، وتم عرض آخر منتجاتنا الحربية راجمة الصواريخ "رعد 200" والتي تقوم بإنتاجها شركة إنتاج و إصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) و"الصلب المدرع" الذي تعمل على إنتاجه شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي)، مؤكدا على أن الوزارة قامت بتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتوطين أحدث التكنولوجيات التصنيعية بشركات الإنتاج الحربي، كما قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بافتتاح أربعة مشروعات لخطوط إنتاج تم تطويرها وخطوط إنتاج جديدة خلال شهر أكتوبر الماضي تعمل على تعميق التصنيع المحلى، مؤكدا حرص وزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة الماضية على تنفيذ عدة مشروعات لتطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة عدة مصانع وتوفير ماكينات جديدة متطورة ومختلف متطلبات الإنتاج والتطوير والتي تمثل فرص استثمارية يمكن للمصنعين الاستفادة منها، كما قمنا بتجميع خطوط الإنتاج المتفرقة بالمصانع المختلفة فى مكان واحد لتوفير مساحات للتعاون مع القطاع الخاص سواء بالمشاركة أو الإيجار أو حق الانتفاع، فشركات الإنتاج الحربي تعمل على الاستفادة من فائض طاقتها الإنتاجية وتنتج مهمات الرباط وموفرات المياه والبطاريات الحامضية وغيرها من المنتجات التي تخدم المواطنين و الشركات بجودة عالية و أسعار تنافسية من (غسالات - بوتاجازات - سخانات- تكيفات) والكثير من المنتجات المدنية التي تخدم قطاع الأسرة، حيث اننا نمتلك أحدث خطوط الإنتاج وأيادي مهارة مدربة على أعلى مستوى في شركات الإنتاج الحربي تمكنا من تصنيع أي منتج سواء مدني أو حربي، ونصدر الفائض من منتجاتنا للعديد من الدول الشقيقة بعد سد احتياجاتنا الداخلية.

وأشار خلال اللقاء إلى افتتاح مصنع تدوير ألياف الموز بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) لإنتاج عبوات كرتونية صديقة للبيئة والعمل على التصدير للخارج و الذى يأتى فى إطار الصناعات الخضراء وتدوير المخلفات.

وصرح "شحاتة" أن وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى أصدر قرارا بتخصيص رقم تليفون لتلقي مقترحات و شكاوى العاملين بالإنتاج الحربي و أفكارهم البحثية، وكذا استقبال مختلف الشكاوى و المقترحات و الأفكار البحثية عبر الصفحة الرسمية للوزارة فيس بوك؛ استجابة لمطالب العاملين بمصانع الوزارة ، كما وجه وزير الدولة للإنتاج الحربي بتخصيص فقرة أثناء الاحتفال بعيد الإنتاج الحربى تحت اسم يوم العائلة يتم فيه توزيع هدايا عينية على المتميزين من الجهات التابعة بحضور اسرهم مما يضفى جو من الود والألفة لرفع الروح المعنوية للعاملين وتعزيز أواصر الترابط وروح العمل الجماعي داخل الوزارة والهيئة والشركات والوحدات التابعة.



