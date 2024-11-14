اليوم السابع
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وزير العمل يوجه بمتابعة مستحقات العمال ضحايا حادث طريق "المطرية- بورسعيد"

الخميس، 14 نوفمبر 2024 08:02 م
وزير العمل يوجه بمتابعة مستحقات العمال ضحايا حادث طريق "المطرية- بورسعيد" وزير العمل محمد جبران
كتبت آية دعبس

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تقدم وزير العمل محمد جبران، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر العمال ضحايا حادث طريق "المطرية الجديد - بورسعيد"،من أبناء مركز ومدينة المطرية ،بمحافظة الدقهلية، الذين جرى تشيع جثامينهم لدفنهم اليوم الخميس،وتمنى الوزير للمتوفين الرحمة والمغفرة ،وللمصابين سُرعة الشفاء .

.ووجه الوزير جبران مديرية عمل محافظة بور سعيد بمتابعة تفاصيل الحادث،والمستحقات المالية لهؤلاء العمال ،بحسب القانون ،وإرسال تقرير عاجل بشأنه ،وكذلك مديرية عمل محافظة الدقهلية بالتوجه إلى أسر الضحايا لتقديم واجب العزاء ،والمواساة .


من الجدير بالذكر أن طريق "المطرية الجديد - بورسعيد" قد شهد منذ ساعات، حادث تصادم سيارة نقل مع أتوبيس لنقل العاملين بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، أثناء عودتهم مما أدى إلى إصابة 22، ووفاة 12 شخص.


 







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