وزير العلاقات الدولية بجنوب أفريقيا: نثمن جهود مصر من أجل وقف إطلاق النار فى غزة

كتبت هناء أبو العز

قال رونالد لامولا وزير العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب أفريقيا، فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية بدر عبد العاطى، إن هناك تقارب فى الرؤى مع مصر بشأن دعم التعاون الثنائى.

وأضاف نثمن جهود مصر من أجل وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.

وقال نتطلع لنقل مستوى العلاقات مع مصر إلى الشراكة الاستراتيجية، كما نعمل مع مصر على دعم زيادة الاستثمارات والتجارة بين البلدين.

وكان قد قال وزير الخارجية بدر عبد العاطى خلال المؤتمر، إننا نعمل على تعزيز التعاون مع جنوب إفريقيا.

وأضاف اتفقنا على أهمية دعم قضايا التنمية الإفريقية على الاجندة الدولية في ضوء رئاسة دولة جنوب إفريقيا المقبلة لمجموعة العشرين.

وكان قد عقد بدر عبد العاطى، جلسة مباحثات مع رونالد لامولا وزير العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب أفريقيا.

وتناول اللقاء العلاقات المتميزة بين مصر وجنوب أفريقيا وسبل تعزيزها في شتى المجالات بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الإهتمام المشترك.