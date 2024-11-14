وزير الرى: دراسة طلبات الانتفاع بأملاك الوزارة

كتبت أسماء نصار

التقي الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بعدد من أعضاء مجلس النواب للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم .

وتناول اللقاء تدارس طلبات إحلال وتجديد 3 كباري علي ترعة النوبارية و كوبري علي مصرف شريشرة بمحافظة البحيرة ، ومقترحات الإستثمار وتراخيص مقابل الانتفاع للأراضي المملوكة لـ وزارة الموارد المائية والري بمحافظة كفر الشيخ .

ووجه سويلم لأجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث الطلبات المقدمة من السادة النواب فيما يخص إحلال الكبارى وسرعة معاينة هذه الكبارى واتخاذ القرار المناسب من الناحية الفنية تجاهها .

كما وجه سويلم بدراسة الطلبات الخاصة بالانتفاع بقطع الأراضى أملاك الوزارة لتنفيذ مشروعات عليها طبقا لخطة الوزارة فى التعامل مع الأملاك ، مع التأكيد على عدم تأثير هذه المشروعات على المنظومة المائية .