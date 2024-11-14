ملك الأردن يعزى شيخ الأزهر فى وفاة شقيقته

كتب لؤى على

تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برقية تعزية من الملك عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى جوار ربها يوم أمس الأربعاء.

وأعرب الملك فى برقيته عن صادق تعازيه ومواساته لفضيلة الإمام الأكبر ولأسرته الكريمة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برقية تعزية من السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية، في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى جوار ربها، أمس الأربعاء.

وأعرب السفير عبد العزيز بن عبد الله المطر في برقيته عن خالص تعازيه ومواساته لفضيلة الإمام الأكبر ولأسرته الكريمة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.