محافظ القاهرة يتفقد تجهيز مجزر 15 مايو بعد تطويره تمهيدًا لافتتاحه الشهر المقبل

كتب سيد الخلفاوي

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال تجهيز مجزر 15 مايو نصف الآلي بعد تطويره واستكمال الأعمال به تمهيدًا لافتتاحه الشهر القادم، حيث شدد على سرعة الإنتهاء من أعمال تجهيز المجزر ورفع كفاءة المنطقة المحيطة به مشيرًا إلى أن مجزر 15 مايو سيخدم بعد افتتاحه أحياء المنطقة الجنوبية طرة، والمعصرة، وحلوان، ومايو، والتبين، والمعادي، والبساتين، والمقطم، ومصر القديمة، ودار السلام، والخليفة، والسيدة زينب.

ومجزر 15 مايو مقام على مساحة 7 أفدنة ويضم مبنى إداري، و عنبرين للذبح، ومظلتى إنتظار سيارت، وحظائر ايواء للحيوانات (الكورانتينة)، كما يضم المجزر خط لذبح الأغنام يستوعب 500 رأس يوميا تقريبا، بالإضافة إلى محطة معالجة للتخلص من مياه الصرف، ومحطة كهرباء، وخزان للمياه سعة 1000م3، وشبكة للحريق مصممة طبقًا للمواصفات القياسية، وثلاجات لحفظ اللحوم، ومحرقة للتخلص من اللحوم الفاسدة، وسخانات تعمل بالطاقة الشمسية، والمكان مزود بكاميرات المراقبة لتأمين المجزر من الداخل والخارج.

رافق محافظ القاهرة فى جولته م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ود. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري، وعدد من قيادات المحافظة.



تجهيز المجزر



جولة المحافظ



مجزر 15 مايو