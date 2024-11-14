محافظ القاهرة: الدولة المصرية تحرص على تطبيق نظام صحى متكامل

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان هى استكمال لمبادرات نفذت على أرض الواقع، لافتا إلى أن مبادرة حياة كريمة كانت بداية الانطلاق لمبادرة بداية لبناء الإنسان، وما كنا لنتمكن من إطلاق مبادرة تستهدف بناء الإنسان، إلا إذا كان لدينا بنية تحتية جيدة من مدارس وملاعب رياضية وقصور ثقافة ومسارح في جميع المحافظات، فبناء الإنسان يسير حاليا جنبا الى جنب مع تشييد المدن الحضرية و شبكات الطرق والصرف الصحي.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن اختلاف مبادرة "بداية" عن المبادرات السابقة يكمن في أنها تهتم ببناء العقول والوعي والهوية المصرية، وكيفية توعية النشء الصغير بالهوية المصرية، وتعظيم قدرات الشباب المصري وإعداده لتحمل مسئولية الوطن، وتمكين الشباب يعد أحد أهم محاور عمل الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة الوطن، لذلك شهدت الدولة المصرية انعقاد عدة مؤتمرات دولية استضافت شباب العالم.

وأوضح محافظ القاهرة أنه في إطار حرص الدولة المصرية على تطبيق نظام صحي متكامل ويتميز بالإتاحة والجودة، عكفت الدولة المصرية على دمج محور الصحة بكافة المبادرات التنموية التي تطلقها الدولة، وذلك لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لمختلف فئات المجتمع، كأحد أوجه تحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك على صعيد مختلف التخصصات العلاجية، مع مراعاة التواجد في أماكن التجمعات للوصول لأكبر عدد ممكن من المستفيدين، علاوة على الاهتمام بتقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي، لرفع وعي المواطنين بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، ما ينعكس بدوره على تأسيس مجتمع صحي واعي.

ونوه محافظ القاهرة إلى أن أحياء غرب مدينة نصر ودار السلام ومدينة المحروسة شهدوا إقبالا واسعا من المواطنين للاستفادة من الخدمات المقدمة من مبادرة بداية، حيث شهد حي دار السلام إقبالا كبيرا من السيدات الراغبات في الحصول على خدمات تنظيم الأسرة بعدد 93 سيدة، كما شهدت سيارات وزارة الصحة تقديم خدمات التطعيمات لاكثر من 38 طفل، كما شهد حي غرب مدينة نصر إقبالا من مواطني الحي للحصول على خدمات الفحص الشامل التي تستهدف تعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه تحت مظلة المبادرة الرئاسية "بداية "، تم تقديم خدمات توعوية وتثقيفية للمواطنين مما ساهم في رفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين بنمط الحياة الصحي، حيث يتم إجراء الفحوصات الطبية، فحوصات صحة المرأة، الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي، بالإضافة إلى عقد حلقات نقاشية وندوات تستهدف توعية النشء والشباب بخطورة الإدمان وخطورة عدم ممارسة الرياضة على الصحة فضلا عن توعية الشباب بجهود الدولة المصرية في العقد الأخير والتي تستهدف جودة حياة المواطن المصري.