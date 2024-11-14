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مجلس الوزراء يأذن لصندوق التنمية الحضرية بالتعاقد مع شركة عالمية لإدارة فندق الشوربجى

الخميس، 14 نوفمبر 2024 03:59 م
مجلس الوزراء يأذن لصندوق التنمية الحضرية بالتعاقد مع شركة عالمية لإدارة فندق الشوربجى مجلس الوزراء خلال اجتماعه
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على الإذن لصندوق التنمية الحضرية بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية لتقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بمشروع إدارة وتشغيل فندق الشوربجي بمحافظة القاهرة، وذلك في ضوء خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية لاستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع العمراني لمصر وجعلها منطقة جذب سياحي.







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