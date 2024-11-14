ضبط لحوم مجمدة مجهولة المصدر وكبده غير صالحة للاستهلاك بالهرم

كتبت – مرام محمد

شنت مديرية تموين الجيزة، حملات رقابية على عدد من المنشآت التجارية والمنافذ التموينية والمخابز، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين ومواجهة كافة صور الغش التجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والسيد محمود بلاسى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة.

وقالت مديرية التموين في بيان لها، إن إدارة الرقابة على المطاحن، شنت حملة تموينية بدائرة إمبابة والهرم برئاسة سمر فتحي مدير الإدارة، أسفرت عن ضبط 14 جوال دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز السياحية، و6 جراكن زيت طعام مجهول المصدر بمقدار كمية قدرها 150 لتر زيت، بدائرة إمبابة.

وأضافت أن الحملة أسفرت عن ضبط 60 كجم دواجن دون بيانات أو فواتير، و2 طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر ودون فواتير، ونصف طن كبده غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و40 كجم لحم مفروم دون بيانات ومجهول المصدر، و15 كجم دواجن دون بيانات مجهولة المصدر، وذلك بدائرة الهرم.

وتابعت أن الحملة بدائرة الهرم، أسفرت عن ضبط 12 اسطوانة غاز منزلي زنة 12.5 مع بائع متجول دون تصريح من الجهات المختصة، و1.5 طن فراخ دون بيانات أو تاريخ صلاحية.



حملة على الأسواق في إمبابة والهرم