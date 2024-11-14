سوق اليوم الواحد يوفر السلع الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة غدا فى القاهرة

كتب مدحت وهبة – سيد الخلفاوي

تستعد وزارة التموين بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة، لإقامة سوق اليوم الواحد، غدًا الجمعة، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مناسبة وتخفيف آثار موجات غلاء الأسعار.

وتعمل أسواق اليوم الواحد على توفير السلع من المزارع إلى المستهلك مباشرة دون المرور على حلقات التداول المتعارف عليها، بما ينعكس بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتج.

ويأتي مشروع سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية في إطار الجهود الحكومية المبذولة بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات العالمية لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي المستدام.

ويقام سوق اليوم الواحد بمحافظة القاهرة، غدًا، بمدينة نصر أمام مسجد آل رشدان أمام بوابة 10 و11 بقاعة المؤتمرات، على أن يتم فتح السوق من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساء.

ويطرح السوق جميع السلع الغذائية الاستراتيجية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة، إلى جانب اللحوم والدواجن والأسماك، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة بأسعار مخفضة.

ويقام السوق تحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبالتعاون مع 50 شركة تشمل شركات القطاع العام والخاص.