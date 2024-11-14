رئيس جامعة القاهرة: الانتخابات الطلابية ليست صراعا ولكنها منافسة شريفة

محمد صبحى

قال الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمته لطلاب أسرة من أجل مصر بالجامعة، على هامش لقاء قبل بدء انتخابات الاتحادات الطلابية، اود أن أعبر عن بالغ اعتزازى وسعادتى بالتواجد معكم اليوم، ونتحدث عن جامعة القاهرة، وهى أعرق الجامعات بمصر ومحيطها الإقليمى وعلى مستوى العالم وهى جامعة غنية بسمعتها الأكاديمية وأصولها وأعضاء هيئة التدريس وغنية بالطلاب.

وأضاف الدكتور محمد سامى عبد الصادق خلال كلمتة، أن تأثير تواجد الطلاب فى أسرة من أجل مصر مهم لأن الطلاب على قدر من الوعى من خلال الاستفادة من الندوات والمعسكرات التى تستضيفها الجامعة وأخرها كان معسكر قادة المستقبل بحضور كوكبة من الاساتذة والشخصيات الجامعة بالدولة ولمست الوعى وادراك الطلاب للتحديات التى تواجه الدولة المصرية.

وتابع رئيس جامعة القاهرك، اليوم بدء ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية، والانتخاب حق وواجب فى آن واحد لأنه حق دستورى كفله الدستور للمشاركة، سواء بالترشيح أو الادلاء بالصوت وفى ذات الوقت واجب والمشاركة تمكننا من اختيار الكفاءات لقيادة الاتحادات الطلابية بالجامعة، متابعا أن الانتخابات ليس صراعا ولكنها منافسة شريفة ناجحة يحترم كل منا الأخر، وسنجتهد معا لنهضة مصر التى نعتز ونفخر بالانتماء إليها.