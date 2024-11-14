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دفاع فرد أمن المول بواقعة إمام عاشور يتقدم بطلب لثبوت الصلح مع اللاعب

الخميس، 14 نوفمبر 2024 02:12 م
دفاع فرد أمن المول بواقعة إمام عاشور يتقدم بطلب لثبوت الصلح مع اللاعب امام عاشور - ارشيفية
كتب - سليم على

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قال المحامي علي فايز، دفاع عبد الله مصطفى فرد أمن المول فى واقعة مشاجرة إمام عاشور، فى تصريحات للـ"اليوم السابع"، إنه تقدم بطلب للمحامي العام لثبوت الصلح ووقف تنفيذ العقوبة المقررة بحبس اللاعب 6 شهور، وبالتالي لن يكون هناك معارضة استئنافية.

وأضاف المحامي علي فايز، أنه تم الصلح بين إمام عاشور وعبد الله مصطفى، بوجود والد اللاعب وحصل عبد الله على حقه الأدبي وعلى التعويض اللازم عن الاضرار التي لحقت بعبد الله.

يذكر أن محكمة جنح الشيخ زايد، قضت في وقت سابق ببراءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد.

وبعد حكم البراءة تقدمت النيابة العامة بمذكرة استئناف تضمنت أن الثابت بأوراقها أن الدليل يبلغ منتهاه على ارتكاب إمام عاشور لهذه الواقعة، ويصل إلى أشد درجات قوته حتى يدور الدليل القولي في فلك الدليل الفني بتناغم يستعصى معه أية تناقض أو اختلاف، فقد فاضت الأوراق بالأدلة القاطعة على إتيان المتهم الجُرم المسند إليه من شهادة شهود وآلات المراقبة والمقاطع المرئية وتحريات جهة البحث، ولما كانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم بشأن تهمة الضرب، وإذ لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى النيابة العامة الأمر الذي يكون معه جديرًا بالطعن عليه بطريق الاستئناف.

وعقب قبول استئناف النيابة العامة، قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد ، بـ إلغاء حكم براءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد، والقضاء بحبسه 6 أشهر.

 

امام عاشور وفرد الامن
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