اليوم السابع
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حياة كريمة تحقق طفرة تنموية فى قرى الصف وأطفيح بمئات المشروعات

الخميس، 14 نوفمبر 2024 11:57 ص
حياة كريمة تحقق طفرة تنموية فى قرى الصف وأطفيح بمئات المشروعات مشروعات حياة كريمة في قرى الجيزة
كتبت – مرام محمد

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توالت المشروعات التنموية بقرى مركزي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة، في مختلف المجالات المعيشية والخدمية، منذ أن طالتها يد التطوير تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إذ عملت المبادرة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة حياتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتنوعت مشروعات المبادرة، ما بين عمارات سكنية، ووحدات اجتماعية، ومجمعات خدمات حكومية، ونقاط إسعاف، ووحدات صحية، ومدارس، ومراكز تنمية أسرة، ومحطات مياه شرب، وصرف صحى، ومحطات معالجة، وأبراج شبكات محمول، ومراكز شباب، ومكاتب بريد، وتأهيل وتبطين ترع، ورصف طرق رئيسية، ومواقف سرفيس، وأسواق حضارية.

وجاءت أبرز مشروعات "حياة كريمة" في قرى مركزي الصف وأطفيح، إنشاء وتشغيل 11 مجمعًا للخدمات الحكومية، و11 مجمعًا زراعيًا، و37 وحدة صحية، ورفع كفاءة 17 مركز شباب، وإنشاء 26 مركز شباب جديد، وإنشاء وتطوير حوالي 556 فصلًا دراسيًا و66 مدرسة، شملت رفع كفاءة وترميم الفصول القائمة وبناء مدارس جديدة ما بين إنشاء جديد، وإحلال كلي، وإحلال جزئي.

وبجانب مشروعات البنية التحتية، أولت المبادرة اهتمامًا كبيرًا بإطلاق قوافل طبية وبيطرية وتوعوية ومحو أمية؛ لدعم مستوى الخدمة الطبية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية، إذ تقدم القوافل الطبية خدمة الكشف والعلاج بالمجان في تخصصات الأنف والأذن، والروماتيزم، والمسالك، والرمد، والجراحة العامة، والأطفال، والجلدية، والباطنة العامة، والقلب، والعظام، وغيرها، أما القوافل البيطرية فتقدم الخدمة البيطرية المجانية لصغار المربين في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا.

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وحدات سكنية حضارية
 
 
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مدارس لكل المراحل التعليمية
 
 
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وحدات صحية
 
 
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مشروعات مياه الشرب والصف الصحي


 







حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

قرى الصف واطفيح

الجيزة

مشروعات حياة كريمة



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