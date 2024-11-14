اليوم السابع
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الخميس، 14 نوفمبر 2024 07:44 م
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تشميع مقهى مخالف يتداول الخمور بالمنيرة الغربية

الخميس، 14 نوفمبر 2024 07:05 م
تشميع مقهى مخالف يتداول الخمور بالمنيرة الغربية تشميع مقهى مخالف يتداول الخمور بالمنيرة الغربية
كتبت - مرام محمد

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وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التعامل الحازم حيال أى مخالفات وعدم السماح بتحويل الوحدات من الاستخدام السكني إلى الأنشطة التجارية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الإطار، داهم حي المنيرة الغربية بالتعاون مع إدارة التموين، وحدة سكنية بمنطقة شارع المطار، تتداول الخمور بعد أن تم تحويلها إلى مقهى دون ترخيص، وعليه تم غلق وتشميع المكان ومصادرة جميع محتوياته وتحريز المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنه، وذلك تحت إشراف رمضان عمارة رئيس حي المنيرة الغربية.

ووجه محافظ الجيزة، بضرورة تكثيف الحملات بالشوارع والميادين ورصد أي مخالفات ومواجهتها في الحال لتحقيق الانضباط.

وكلف المحافظ، بسرعة الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين والتعامل معها وحلها على الفور، منبهًا على عقد لقاء أسبوعي مع المواطنين بديوان عام الحي بحضور إدارات الحي والمركز المعنية.


 







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