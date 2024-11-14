اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 نوفمبر 2024 06:17 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

تخفيضات 20%.. محافظة القاهرة تنظم سوق اليوم الواحد أمام مسجد آل رشدان غدا

الخميس، 14 نوفمبر 2024 06:00 ص
تخفيضات 20%.. محافظة القاهرة تنظم سوق اليوم الواحد أمام مسجد آل رشدان غدا محافظة القاهرة تستعد لتنظيم سوق اليوم الواحد
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظم محافظة القاهرة، غدا الجمعة، سوق اليوم الواحد،وهو أول أسواق اليوم الواحد بالقاهرة، ويتم التجهيز له أمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

سيتم تعميمها فى كافة أحياء القاهرة تباعًا.

تقدم أسواق اليوم الواحد سلع عالية الجودة بتخفيضات تصل لما يقارب 20% مقارنة بأسعار السوق.

سيتم التوسع فى إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الأحياء.

سيتم الدفع بأكثر من 50 سيارة قابلة للزيادة خلال افتتاح السوق.

يوفر السوق كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة.

كما يوفر اللحوم والدواجن والأسماك، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة

سيتم توفير البيض بسعر 150 جنيها للطبق.







سوق اليوم الواحد

مسجد آل رشدان

اسواق اليوم الواح

القاهرة

مدينة نصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة